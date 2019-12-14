В Киеве проинформировали делегацию США о стратегии кибербезопасности

КИЕВ, 14 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов проинформировал делегацию Сената США о работе в стране центра кибербезопасности. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Совбеза.

"В следующие 5-10 лет кибероружие станет номером один в мире, даже ядерное оружие отойдет на второй план. Мы работаем над обновленной стратегией кибербезопасности и над развитием Национального координационного центра кибербезопасности, который будет взаимодействовать с аналогичными центрами стран-партнеров", - сказал он на встрече.

Центр создан указом президента Украины в июне 2016 года и входит в структуру СНБО. Он занимается анализом состояния кибербезопасности страны, прогнозированием и выявлением угроз в этой сфере. Кроме того, в марте 2016 года введен в действие документ под названием "Стратегия кибербезопасности Украины". В июне 2019 года СНБО анонсировал обновление этой стратегии.