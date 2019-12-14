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Акции протеста в Гонконге

СМИ: в Гонконге полиция задержала троих подозреваемых в подготовке теракта

Они пытались "путем экспериментов повысить мощность детонирующих устройств на дистанционном управлении", полагают в правоохранительных органах

ПЕКИН, 14 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы Гонконга задержали в субботу трех человек за незаконное хранение самодельных детонирующих устройств. Об этом сообщила газета China Daily.

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По ее данным, все трое подозреваются в подготовке терактов на территории этого специального административного района. По версии полиции, задержанные лица "пытались путем экспериментов повысить мощность детонирующих устройств на дистанционном управлении".

В ходе операции по задержанию подозреваемых на месте были обнаружены датчики, радиоприемные устройства, противогазы и бронекостюмы.

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КитайАкции протеста в Гонконге
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