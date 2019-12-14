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Глава МИД Германии заявил, что Москва не просила Берлин экстрадировать Хангошвили

Гражданин Грузии был убит в Германии летом. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Хангошвили был организатором взрывов в московском метро
Глава МИД Германии Хайко Маас EPA-EFE/OMER MESSINGER
Описание
Глава МИД Германии Хайко Маас
© EPA-EFE/OMER MESSINGER

БЕРЛИН, 14 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Германии Хайко Маас утверждает, что Москва не направляла Берлину просьбу об экстрадиции убитого в конце лета Зелимхана Хангошвили. Свою версию событий он изложил в эфире телеканала ZDF.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона неоднократно ставила вопрос перед немецкими коллегами о выдаче этого гражданина Грузии, который являлся одним из организаторов взрывов в московском метро. Однако тогда Москве и Берлину не удалось найти взаимопонимания в данном вопросе.

"Нас не просили кого-либо выдавать, не говорили, в чем его подозревают. Все это делается сейчас задним числом. Это звучит как оправдание [преступления], звучит странно", - сказал министр. По его словам, "федеральному правительству никогда не говорили" о возможной угрозе, которая исходила от Хангошвили, и о том, что его следует выслать.

40-летний гражданин Грузии был убит 23 августа. В тот же день прокуратура Берлина объявила о задержании подозреваемого. По ее данным, им оказался 49-летний гражданин РФ. В итоге ФРГ выслала двух сотрудников российского посольства, поскольку считает, что РФ оказывает недостаточно содействия в расследовании. Москва ответила симметрично.

Путин на пресс-конференции по итогам саммита в "нормандском формате", который прошел 9 декабря в Париже, сообщил, что убитый был организатором взрывов в московском метро. Глава государства напомнил, что погибший принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе и находился в розыске. Россия отвергает какую-либо причастность к организации преступления.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГерманияРоссияМаас, Хайко
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