{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Нигерии боевики "Боко харам" атаковали город и убили 15 человек

Очевидцы сообщили о применении крупнокалиберных пулеметов

ПРЕТОРИЯ, 14 декабря. /ТАСС/. Боевики террористической группировки "Боко харам" атаковали город Магумери в штате Борно на северо-востоке Нигерии, убив по меньшей мере 15 человек. Об этом сообщило в субботу агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

Боевики на 11 автомобилях ворвались в Магумери вечером в минувший четверг, заявил депутат от штата Борно в национальном парламенте Нигерии Усман Занна. По его словам, в бою погибли восемь местных ополченцев, сотрудник службы безопасности и шесть мирных граждан.

Очевидцы передают о применении боевиками крупнокалиберных пулеметов. Военные власти Нигерии пока не предоставили информации об этом инциденте.

Исламистская организация "Боко харам" возникла на севере Нигерии в 2002 году, ее исторической базой считается город Майдугури. Она поставила целью захват власти в этой стране. С 2009 года "Боко харам" перешла к активным террористическим действиям. Весной 2015 года организация объявила, что присоединилась к террористическому движению "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ). В том же году Вооруженные силы Нигерии нанесли крупное поражение "Боко харам" и с тех пор находящаяся под ее контролем территория неуклонно сокращается. По данным ООН, от рук террористической организации "Боко харам" в Нигерии за последние десять лет погибли 35 тыс. человек.

Теги
Нигерия
Реклама на ТАСС
Глава украинских раскольников официально объявил о ликвидации Киевского патриархата
Ранее глава Киевского патриархата Филарет записал видеообращение, в котором опроверг ликвидацию возглавляемой им церковной структуры
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС