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Коммунисты Чехии призвали власти страны осудить резолюцию ЕП о Второй мировой войне

По их мнению, целью этого документа "является переоценка значения роли СССР и Красной армии в разгроме нацистской Германии"

ПРАГА, 14 декабря. /ТАСС/. Коммунистическая партия Чехии и Моравии (КПЧМ), на поддержку которой в парламенте опирается чешское правительство, призвала в субботу кабинет министров и МИД республики осудить и отвергнуть принятую в сентябре Европейским парламентом (ЕП) резолюцию "О важности европейской памяти для будущего Европы", содержащую, в частности, резкую критику политики руководства Советского Союза в преддверии Второй мировой войны. Об этом говорится в заявлении ЦК КПЧМ, текст которого поступил в ТАСС.

"КПЧМ призывает МИД и правительство Чехии выразить [негативную] позицию и решительно отвергнуть данную резолюцию ЕП, а также [проистекающую из нее] трактовку истории [Второй мировой войны]", - отмечается в документе.

ЕП 19 сентября 2019 года принял резолюцию "О важности европейской памяти для будущего Европы". В ней содержится резкая критика политики руководства СССР. Вторая мировая война, согласно документу, была спровоцирована Германией и СССР, подписавшими пакт Молотова - Риббентропа. Как утверждает ЕП, СССР оккупировал тогда страны Балтии и часть территории Польши, развязал войну с Финляндией.

КПЧМ выразила категорическое несогласие с данной резолюцией ЕП, которая является попыткой исказить историю, принизить роль СССР и Красной армии в разгроме гитлеровской Германии. Данный документ, согласно коммунистам, выражает стремление политической элиты, правящей в западноевропейских и центральноевропейских государствах, обозначить Советский Союз "таким же злом", как нацистский Третий рейх.

"[Смысл резолюции -] обвинить [CCCР] в том, что на нем лежит часть ответственности за развязывание Второй мировой войны, геноцид евреев, славянских и других народов. Целью этого начинания [резолюции], с которым [ЕП] выступил в канун [празднования] 75-летия Победы, является переоценка значения роли СССР и Красной армии в разгроме нацистской Германии", - подчеркивается в заявлении ЦК КПЧМ.

Если чешские власти не осудят резолюцию ЕП, то, согласно компартии, это будет выражением молчаливой поддержки направленным на пересмотр истории инициативам, как решение муниципальных властей района Прага-6 о переносе памятника маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу и района Прага-Ржепорые об установке памятника власовцам в столице Чехии.

"Чешское общество, как и граждане в ряде других европейских стран, являются свидетелями постоянного роста насилия, авторитаризма, демагогии, пересмотра исторических фактов, роста неонацизма. Эти проявления в ряде случаев происходят при молчании, тихом согласии или даже активной поддержке официальных инстанций, общественно-правовых СМИ и некоторых политически [активных] некоммерческих организаций, получающих часть финансирования из-за рубежа и реализующих иностранные интересы. Антикоммунизм, антироссийская истерия, а также постоянное нагнетание государствами - членами НАТО военной напряженности на границах с РФ и в других регионах мира толкают планету на край очередной мировой войны", - говорится в заявлении ЦК КПЧМ.

Позиция МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала 20 сентября резолюцию ЕП "О важности европейской памяти для будущего Европы" набором ревизионистских утверждений и очередным витком фальсификации истории. Она предупредила об опасности курса на политизацию и ревизию исторических фактов. По словам Захаровой, замалчивая неприятные для себя страницы и трактуя подретушированную версию событий по своему усмотрению, в Европарламенте окончательно теряют связь с реальностью.

Теги
ЭстонияГерманияЧехияФинляндияЛатвияЛитваРоссияПольшаЗахарова, Мария Владимировна
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