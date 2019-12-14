Никосия назвала дестабилизирующим шагом размещение Анкарой дронов на севере Кипра

НИКОСИЯ, 14 декабря. /ТАСС/. Официальная Никосия расценивает как шаг, дестабилизирующий ситуацию в Восточном Средиземноморье, решение Анкары разместить на оккупированном севере Кипра беспилотные летательные аппараты с целью поиска запасов углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Республики Кипр.

"Очевидно, что это еще одна дестабилизирующая мера Турции в этом регионе, который уже столкнулся с проблемами обеспечения стабильности", - заявил в субботу официальный представитель Республики Кипр Кириякос Кушос Кипрскому информационному агентству.

По словам Кушоса, подобные действия Анкары никак не способствуют деэскалации напряженности в Восточном Средиземноморье, а во-вторых, являются подтверждением того, что Турция не только вмешивается в дела оккупированных ею территорий Кипра, но также и определяет ход происходящих там событий.

В пятницу стало известно, что основным местом базирования турецких дронов, сопровождающих турецкие буровые суда и занимающихся исследованием с воздуха района углеводородных запасов, станет коммерческий аэродром Лефконико (турецкое название - Гечиткале) в одноименном городке, который расположен к северо-западу от Фамагусты. Ожидается, что беспилотники, в том числе оснащенные вооружением, уже с воскресенья начнут вылетать оттуда на поиски энергетического сырья в районе газового месторождения на кипрском шельфе. Правда, Турция уверяет, что осуществляет буровые работы либо на своем собственном шельфе, либо на тех территориях кипрского шельфа, правом на освоение которых, по ее утверждению, обладают турки-киприоты.

Турция, не признающая Республику Кипр с 1963 года, оспаривает границы ее исключительной экономической зоны и заявляет, что не допустит проведения геолого-разведывательного бурения у берегов острова без согласия турко-кипрской общины. По версии Анкары, сопровождаемые военными кораблями буровые суда Турции находятся в зоне газового месторождения на основании лицензий, выданных самопровозглашенной Турецкой Республикой Северного Кипра (ТРСК), которую, кроме самой Турции, не признает ни одно другое государство. Подобные действия всегда вызывали протест официальной Никосии, а Евросоюз в ответ ввел против Турции санкции.