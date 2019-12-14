США восстанавливают санкции в отношении объекта в Фордо в Иране

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Соединенные Штаты восстанавливают свои односторонние рестрикции в отношении иранского объекта по обогащению урана в Фордо. Все предыдущие исключения из санкционного режима прекращают свое действие в воскресенье.

8 мая 2019 года Иран приступил к первому этапу сокращения своих обязательств по ядерной сделке и объявил, что будет делать подобные шаги раз в 60 дней, если европейцы не выполнят своих обещаний. 6 ноября Иран начал закачивать газ в центрифуги на объекте в Фордо, что фактически означает начало четвертого этапа сокращения обязательств. Позднее представители иранских властей заявили о способности выйти на обогащение урана на объекте до уровня в 20%. Они добавили, что на предприятии больше не планируется создавать международный исследовательский центр.

Американский дипломат при этом не стал отвечать на вопрос о том, затронет ли каким-либо образом восстановление санкций Россию. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков ранее заявил , что Москва приостановила проект модернизации объекта в Фордо, однако в конечном счете он будет полностью выполнен. Тем не менее, по словам российского дипломата, сначала необходимо оценить потенциальные отрицательные последствия американских мер. 5 декабря компания "ТВЭЛ" (входит в госкорпорацию "Росатом") проинформировала Тегеран о приостановке работы над проектом модификации двух каскадов газовых центрифуг в Фордо для производства стабильных изотопов в медицинских целях.

"18 ноября госсекретарь Помпео объявил, что Соединенные Штаты с 15 декабря отменяют исключения из санкций, связанные с модификацией каскадов центрифуг <...> на ядерном объекте Фордо в Иране. Иран ранее объявил о возобновлении обогащения урана на объекте", - прокомментировал корреспонденту ТАСС это решение официальный представитель Госдепартамента.

В ответ Вашингтон объявил о восстановлении своих односторонних санкций в отношении этого объекта по обогащению урана. "Иран изначально построил объект в Фордо в качестве укрепленного подземного бункера для проведения тайных работ по обогащению урана, и сейчас не существует никакой легитимной причины для Ирана возобновлять обогащение урана на этом прежде секретном объекте. Иран должен немедленно прекратить там эту деятельность", - заявил корреспонденту ТАСС представитель американского внешнеполитического ведомства.

По мнению Вашингтона, Тегеран пошел на этот шаг для того, чтобы оказать давление на международное сообщество и добиться для себя уступок. "Верховный лидер Ирана (аятолла Али Хаменеи - прим. ТАСС) прибегает к своему старому и испытанному методу балансирования на грани конфликта в ядерной сфере, чтобы шантажировать международное сообщество. Соединенные Штаты полностью отвергают подобный подход и призывают все страны сделать то же самое", - сказал американский дипломат.

В МИД РФ назвали решение США ввести односторонние антииранские санкции вопиющим нарушением международных обязательств. В министерстве подчеркнули, что эти потенциальные действия подорвут Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе и помешают перепрофилированию объекта в Фордо под производство стабильных изотопов, что предусмотрено договоренностями.

Возможность для диалога

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что настроен на диалог с Тегераном и готов встретиться с представителями Ирана без предварительных условий. В американской администрации до последнего времени подчеркивают, что предложение остается в силе. При этом американский лидер дал понять, что заинтересован в замене существующего СВПД на другой договор, который бы включил не только атомную программу Ирана, но и широкий спектр вопросов, включая ракетную программу Тегерана и его региональную политику. Вашингтон выдвигает в отношении Тегерана ряд требований, среди которых "полное прекращение иранской ядерной программы, возвращение удерживаемых американцев, прекращение программы создания межконтинентальных баллистических ракет, а также прекращение враждебной деятельности Ирана в регионе".

Иран со своей стороны также сигнализирует о готовности к диалогу. Как заявил в начале декабря президент исламской республики Хасан Роухани, Тегеран готов начать переговоры "в течение одного часа", однако для этого Вашингтон должен сначала отменить санкции. Тем не менее, по словам Роухани, США настаивают на том, что "сначала нужно провести переговоры, а потом снимать санкции".

Комментируя восстановление американских санкций в отношении объекта в Фордо, представитель Госдепартамента сообщил корреспонденту ТАСС, что условием для возможного снятия этих ограничений также является начало более широкого диалога по всем имеющимся вопросам. "Единственный выход из ситуации заключается во всеобъемлющих переговорах, которые затронут весь спектр угроз, которые представляет Иран. Недавние действия Ирана являются очередной очевидной попыткой ядерного шантажа, который лишь углубит его политическую и экономическую изоляцию от остального мира", - убежден дипломат.