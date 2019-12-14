Власти Венесуэлы сообщили, что оппозиция готовила теракт против военнослужащих

КАРАКАС, 15 декабря. /ТАСС/. Представители венесуэльской оппозиции планировали осуществить террористический акт против военнослужащих в штате Сукре. Об этом в субботу заявил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес во время пресс-конференции в Каракасе.

"[Лидер оппозиционной партии "Народная воля"] Леопольдо Лопес поручил [Хуану] Гуайдо и депутату Янет Фермин осуществить атаки на два военных подразделения: штаб-квартиру имени Великого маршала Сукре и командование 53-го подразделения Национальной гвардии [в штате Сукре]", - указал Родригес, чье выступление транслировалось по государственному телевидению.

По словам министра, атаки планировались на 15 декабря, а средства на их осуществление были получены из Колумбии. "К счастью, мы предотвратили это и будем продолжать работать над этим, чтобы сохранить мир в республике. Будьте уверены, что мы поймаем всех и каждого из тех, кто планировал осуществить эти действия", - подчеркнул политик.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января текущего года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Действующий президент Боливарианской Республики Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.