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NBC: США на следующей неделе объявят о сокращении контингента в Афганистане

При этом источники телеканала не сообщили, когда именно планируется начало вывода войск

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /ТАСС/. Администрация США намерена уже на следующей неделе официально объявить о решении сократить численность американских войск в Афганистане примерно на 4 тыс. человек, до 8-9 тыс. человек. Об этом сообщила в субботу телекомпания NBC со ссылкой на три источника из числа действующих и бывших должностных лиц Соединенных Штатов.

Источники не раскрывают, когда именно планируется начать вывод войск из Афганистана. Этот процесс, согласно публикации, будет осуществляться поэтапно в течение нескольких месяцев за счет приостановки смены военнослужащих на ротационной основе.

Министр обороны США Марк Эспер во время визита в Кабул в конце октября заявил, что Соединенные Штаты могут сократить численность своего контингента в Афганистане до 8,6 тыс. военнослужащих без ущерба для борьбы с террористическими группировками, действующими в этой стране. В настоящее время на территории Афганистана находятся около 14 тысяч американских военнослужащих, которые заняты подготовкой афганской армии, а также непосредственно участвуют в полевых операциях против экстремистов.

Военная операция в Афганистане продолжается уже более 18 лет - с октября 2001 года. На пике кампании, в 2010-2013 годах, численность западных сил в этой стране превышала 150 тысяч человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

Теги
АфганистанСША
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