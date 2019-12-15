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Политический кризис в Боливии

И.о. президента Боливии заявила, что ордер на арест Моралеса выпишут через несколько дней

Жанин Аньес также попросила экс-главу государства соблюдать статус политэмигранта и "оставить Боливию в покое"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 декабря. /ТАСС/. Ордер на арест бывшего президента Боливии Эво Моралеса будет выписан в ближайшие дни. С таким заявлением выступила в субботу и.о. главы южноамериканского государства Жанин Аньес.

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"Эво Моралес не уважал даже конституцию, которую они (партия экс-президента - прим. ТАСС) переписали. Он знает, что в случае возвращения должен будет ответить перед страной, что у него есть неоплаченные счета перед правосудием <...>. Разумеется, в ближайшие несколько дней этот ордер на арест будет выдан, потому что мы уже подали соответствующие ходатайства", - сказала она в ходе общения с журналистами, видеозапись которого была размещена на странице газеты "Тьемпос" в Facebook. По мнению и.о. президента, действия Моралеса можно квалифицировать как "подстрекательство к мятежу и терроризму".

Аньес также обратилась к экс-главе государства с просьбой соблюдать статус политэмигранта и "оставить Боливию в покое". "Нам удалось добиться примирения, и мы не позволим снова украсть у нас выборы. <...> Боливия нуждается в переменах", - заявила политик.

Моралес в настоящее время находится в Аргентине. Как стало известно в четверг, он подал прошение о предоставлении ему статуса беженца в этой стране.

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Моралес, являвшийся в то время действующим главой государства. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре.

После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера и спикеры обеих палат парламента, которые, согласно конституции, были следующими в очереди на то, чтобы принять полномочия главы государства. Аньес, которая являлась вторым вице-спикером Палаты сенаторов и представляла оппозицию, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов. Она назначила свой кабинет министров.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияПолитический кризис в БоливииАньес, Жанин
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