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Reuters: в ходе протестов в Бейруте пострадали более 50 человек

По информации агентства, демонстранты попытались прорваться к зданию парламента

ТАСС, 15 декабря. Не менее 54 человек пострадали в результате столкновений демонстрантов с полицией и силами безопасности в столице Ливана Бейруте. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на заявление сил гражданской обороны страны.

По информации агентства, протестующие попытались прорваться к зданию парламента. Силы безопасности применили слезоточивый газ и резиновые пули. МВД Ливана сообщило о 20 пострадавших силовиках.

Начавшиеся 17 октября массовые акции протеста в Ливане привели к отставке 29 октября коалиционного кабинета во главе с Саадом Харири. Президент Ливана Мишель Аун принял решение отложить до 16 декабря консультации с парламентскими фракциями по кандидатуре премьер-министра, которому будет поручено сформировать новое правительство республики. Это связано с тем, что бизнесмен Самир аль-Хатыб, выдвижение которого на пост главы кабинета поддержали ранее все основные депутатские фракции, объявил 8 декабря о снятии своей кандидатуры.

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Ливан
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