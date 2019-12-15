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Спор вокруг Курил

Компартия Японии считает, что переговоры с РФ должны касаться всего Курильского архипелага

Глава партии Кадзуо Сии назвал несправедливым мирное урегулирование после Второй мировой войны, в том числе Сан-Францисский мирный договор, в котором Япония отказалась от прав и претензий на Курилы
Остров Итуруп Максим Федоров/ТАСС
Описание
Остров Итуруп
© Максим Федоров/ТАСС

ТОКИО, 15 декабря. /ТАСС/. Председатель оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии считает, что Токио на переговорах с Москвой должен обозначить позицию, что весь Курильский архипелаг является японской территорией, и таким образом можно будет добиться возвращения островов южной части Курил.

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"На японо-российских переговорах по территориальному вопросу Россия отвергла идею премьер-министра [Синдзо] Абэ о передаче двух островов. В результате мы оказались перед фактом, что Япония пошла на уступки, отложив в долгий ящик свою прошлую дипломатическую позицию с требованием о передаче четырех островов", - отметил лидер японских коммунистов в опубликованном в воскресенье интервью газете Yomiuri Shimbun.

По его мнению, последним юридическим документом, в котором мирным путем закреплены договоренности о границах между Японией и РФ, является заключенный в 1875 году Договор о обмене Курильских островов на Сахалин, после которого он полностью перешел под российский контроль, а граница проходила между мысом Лопатка на Камчатке и островом Шумшу. Также Сии назвал несправедливым мирное урегулирование после Второй мировой войны, в том числе Сан-Францисский мирный договор. В нем Япония отказалась от прав и претензий на Курильские острова.

"Необходимо исправить эту несправедливость и аннулировать мирный договор, в котором признается отказ от архипелага Тисима (так в Японии называют весь Курильский архипелаг - прим. ТАСС)", - сказал председатель Коммунистической партии. По его словам, Япония может добиться возвращения островов южной части Курил, "если будут начаты переговоры с позиции, что весь архипелаг, включая его северную часть, является японской территорией".

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ЯпонияРоссияСпор вокруг Курил
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