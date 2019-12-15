В Турции заявили о готовности приобрести у США ЗРК Patriot

ТАСС, 15 декабря. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил в субботу о готовности страны приобрести у США зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Выступление турецкого министра на деловом форуме в Дохе (Катар) цитирует телеканал Al-Manar.

"Турция верит, что США по-прежнему являются нашим союзником и мы являемся их союзником <...> Никто не может отменить сделку с Россией по покупке С-400, это свершившаяся сделка. Предложение России было более выгодным. Сейчас мы готовы приобрести американские системы Patriot и ожидаем ответа [от американской стороны]", - сказал Чавушоглу. Он также предупредил, что Турция ответит на любые санкции, введенные против нее за покупку российских зенитных ракетных систем С-400.

9 декабря президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не намерена отказываться от поставок С-400, но в то же время может приобрести и ЗРК Patriot при условии предоставления Вашингтоном выгодных условий.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключении с Турцией контракта на поставку С-400 стоимостью $2,5 млрд. Договор подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.

Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение республики приобрести российские зенитные ракетные системы делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.