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Жителей Казахстана призвали воздержаться от участия в незаконных митингах

В действиях организаторов акций на День независимости республики усматриваются признаки административного правонарушения, отметили представители прокуратуры

НУР-СУЛТАН, 15 декабря. /ТАСС/. Заместитель генерального прокурора Казахстана Булат Дембаев выступил с обращением, в котором призвал жителей республики воздержаться от участия в незаконных митингах 16 декабря, когда будет отмечаться День независимости страны.

"Несмотря на разъяснения Генеральной прокуратуры и меры административного воздействия, отдельные лица, в том числе из-за рубежа, продолжают через социальные сети призывать население к участию в незаконных митингах в предстоящие праздники. Эти лица явно нарушают требования закона "О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций", - говорится в обращении Дембаева, опубликованном в воскресенье на сайте ведомства. - В частности, до объявления о планируемом митинге организаторы не подали письменное заявление в местные исполнительные органы за 10 дней до намеченной даты".

Как отметил заместитель генпрокурора, в нем они должны были указать цель, форму, место проведения мероприятия или маршруты движения, время его начала и окончания, предполагаемое число участников, анкетные данные организаторов и лиц, ответственных за соблюдение общественного порядка. В обращении подчеркивается, что эти обязательные требования направлены исключительно на обеспечение безопасности как самих участников акции, так и других граждан.

"Наряду с этим, обращаем внимание на то, что до получения разрешения организатор и другие лица не вправе объявлять о митинге, призывать принять участие в нем, а также изготавливать и распространять с этой целью листовки, плакаты и иные подобные материалы. Иными словами, в действиях организаторов незаконных акций на 16 декабря усматриваются признаки административного правонарушения (ст. 488 Кодекса об административных правонарушениях - нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний), - указал Дембаев. - В том случае, если эти действия причинят существенный вред правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства, то наступит уголовная ответственность (ст. 400 Уголовного кодекса - организация либо участие в несанкционированной акции, если они причинили существенный ущерб)".

Кроме того, в обращении отмечается, что административные и уголовно-правовые меры в равной степени будут применены и в отношении тех лиц, которые поддержат такие акции. "В этой связи Генеральная прокуратура призывает не поддаваться на провокации, неукоснительно соблюдать действующее законодательство и воздержаться от участия в незаконных митингах", - говорится в документе.

После президентских выборов, которые состоялись 9 июня 2019 года, в республике прошел ряд несанкционированных митингов. По данным МВД, акции были организованы сторонниками запрещенной судом экстремистской организации "Демократический выбор Казахстана".

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