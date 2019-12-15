СМИ: эмиссар Макрона обсудил с Ушаковым работу в сфере безопасности

ПАРИЖ, 15 декабря. /ТАСС/. Спецпосланник президента Франции по вопросам сотрудничества с Россией в сфере безопасности Пьер Вимон встретился с помощником президента РФ Юрием Ушаковым во время визита в Москву. Об этом сообщает в воскресенье газета Le Journal du Dimanche.

По ее данным, встреча состоялась на этой неделе. Подробности переговоров не приводятся. Перед тем как отправиться в Москву, Вимон посетил Берлин и Брюссель.

Поездка французского дипломата несколько раз анонсировалась на брифингах в Елисейском дворце, при этом детали не уточнялись. Перед саммитом в "нормандском формате", который прошел в Париже 9 декабря, представитель администрации французского лидера сообщил, что во время поездки в Москву Вимон должен способствовать построению "структурированного диалога, тема за темой". Таким образом представитель администрации ответил на вопрос о возможности расширения НАТО на саммите альянса 3-4 декабря в Лондоне, учитывая заявления властей в Киеве о расширении сотрудничества с НАТО.

О назначении экс-посла Франции в США (2007-2010 гг.) Вимона на должность спецпосланника президента Франции Эмманюэля Макрона было объявлено после телефонного разговора французского лидера с президентом России Владимиром Путиным 8 сентября. Во время этого разговора обсуждалась работа франко-российского Совета сотрудничества по вопросам безопасности.