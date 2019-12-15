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В Эдинбурге заявили, что Лондон не сможет "удержать" Шотландию против ее воли

Продолжение существования Великобритании возможно лишь на основании согласия, отметила первый министр Шотландии Никола Стерджен

ЛОНДОН, 15 декабря. /ТАСС/. Лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен предупредила премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что Лондон не сможет удержать Шотландию в составе Соединенного Королевства против ее воли. Об этом она заявила в воскресенье в интервью телерадиовещательной корпорации Би-би-си.

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"Если он (Джонсон - прим. ТАСС) думает, что сказанное им "нет" заканчивает эту историю, то он обнаружит, что он совершенно, в высшей степени не прав", - сказала лидер шотландских националистов и первый министр этой административно-политической части Соединенного Королевства. "Вы не можете удерживать Шотландию в составе союза против ее воли. Продолжение существования Великобритании возможно лишь на основании согласия", - сказала Стерджен отметив, что если Джонсон уверен, что шотландцы хотят остаться в составе королевства, то он должен дать им возможность высказаться на этот счет.

Референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. Тогда 55% его участников проголосовали за сохранение союза между Эдинбургом с Лондоном. Однако правящая в регионе ШНП воспользовалась итогами общебританского референдума о дальнейшем членстве в ЕС, на котором население Шотландии, в отличие от других британских регионов, не поддержало Brexit. Это обстоятельство дало повод для продвижения идеи нового референдума о независимости, который Стерджен собирается организовать до окончания полномочий нынешнего созыва шотландского парламента в 2021 году.

Джонсон последовательно заявляет о том, что референдум о независимости 2014 года уже ответил на все вопросы, поэтому возможность повторного плебисцита исключена.

Теги
ВеликобританияРеферендум о независимости ШотландииBrexitДжонсон, Борис
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