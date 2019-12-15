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Президент Египта призвал "не оставлять страны Африки один на один с террором"

Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о необходимости противостоять использованию терроризма в политических целях

КАИР, 15 декабря. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал мир противостоять некоторым странам, которые используют терроризм для достижения политических целей и интересов.

"Терроризм - это дьявольское творение, он является инструментом, которым пользовались на протяжении многих лет в политических целях и интересах, - сказал ас-Сиси в воскресенье, выступая на сессии "Текущие вызовы международному миру и безопасности" в рамках проходящего в Шарм-эш-Шейхе Всемирного молодежного форума. - Некоторые страны прикрываются им для достижения многих своих задач, а самое опасное то, что здесь используют веру и убеждения".

"Есть государства, которые направляют оружие терроризма против Египта, пытаясь дестабилизировать его и разрушить нашу экономику, - сказал он. - Если вы хотите, чтобы такая страна, как Египет, не была стабильной, совершите один или два теракта, и весь туризм прекратится. Мы потеряли $15 млрд, учитывая еще и тот факт, что наша страна небогатая и непромышленная, а ресурсы ограничены, поэтому в течение двух лет у нас был очень серьезный кризис". По словам египетского лидера, справиться с этим явлением можно посредством "всеобъемлющего подхода, культуры, соответствующей идеологии и религиозной проповеди", чтобы лишить возможности поддерживать и подпитывать его тех, кто это делает.

Ас-Сиси также призвал "не оставлять страны Африки, потенциал которых в сфере экономики и безопасности не позволяет бороться с терроризмом, один на один с террором". "Мы должны объединить усилия с этими государствами и помочь им противостоять этому явлению, которое неуклонно растет, - подчеркнул он. - Нам нужно занять твердую позицию по отношению к тем странам, которые поддерживают терроризм, и противостоять им".

Президент напомнил, что еще шесть лет назад предупреждал о последствиях происходящего в Сирии, Ливии и Ираке. "Тогда я уже говорил, что Европа сильно пострадает от боевиков, которые вернутся туда после окончания их миссий в Сирии, - отметил он. - И теперь мы видим все это. У них (европейцев) есть проблема между их законами и принципами, с одной стороны, и интересами, с другой стороны. Эти законы и принципы заставляют принимать возвращающихся из Сирии, а интересы, наоборот, не позволяют делать этого".

Теги
ИракСирияЕгипетЛивияСиси, Абдель Фаттах, ас-
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