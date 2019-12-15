Глава МИД Франции заявил о необходимости диалога с Россией

ПАРИЖ, 15 декабря. /ТАСС/. Россия является ключевым игроком и диалог с ней необходим для построения европейской архитектуры безопасности. Такое мнение высказал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радио France Inter в воскресенье.

"Нужно открывать двери для диалога с Россией, не отрицая трудности, противостояние и вопросы, без наивности. Это должно позволить постепенно выстраивать то, что может стать архитектурой безопасности в Европе", - сказал Ле Дриан. "Я не хочу сказать, что это настроение восстановить доверительные связи, не отрицая остального, позволило добиться улучшения ситуации в переговорах по Украине, но, в любом случае, в понедельник в Париже состоялась встреча на высоком уровне, <...> которая позволила добиться прогресса", - добавил он.

Глава МИД Франции назвал РФ угрозой для НАТО, утверждая, что члены альянса якобы столкнулись с этим в контексте кибератак, сирийского досье, манипуляции информации, "разрыва соглашений, касающихся Украины, и ее автономии". По словам Ле Дриана, Париж в этой связи пытается одновременно "демонстрировать решительность в защите своих [восточных] союзников" и "открывать с Россией диалог по тем темам, по которым можно договариваться".