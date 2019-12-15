{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава МИД Франции заявил о необходимости диалога с Россией

Как отметил Жан-Ив Ле Дриан, это должно позволить "постепенно выстраивать то, что может стать архитектурой безопасности в Европе"

ПАРИЖ, 15 декабря. /ТАСС/. Россия является ключевым игроком и диалог с ней необходим для построения европейской архитектуры безопасности. Такое мнение высказал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радио France Inter в воскресенье.

"Нужно открывать двери для диалога с Россией, не отрицая трудности, противостояние и вопросы, без наивности. Это должно позволить постепенно выстраивать то, что может стать архитектурой безопасности в Европе", - сказал Ле Дриан. "Я не хочу сказать, что это настроение восстановить доверительные связи, не отрицая остального, позволило добиться улучшения ситуации в переговорах по Украине, но, в любом случае, в понедельник в Париже состоялась встреча на высоком уровне, <...> которая позволила добиться прогресса", - добавил он.

Глава МИД Франции назвал РФ угрозой для НАТО, утверждая, что члены альянса якобы столкнулись с этим в контексте кибератак, сирийского досье, манипуляции информации, "разрыва соглашений, касающихся Украины, и ее автономии". По словам Ле Дриана, Париж в этой связи пытается одновременно "демонстрировать решительность в защите своих [восточных] союзников" и "открывать с Россией диалог по тем темам, по которым можно договариваться".

Теги
УкраинаСирияРоссияФранцияЛе Дриан, Жан-Ив
Реклама на ТАСС
Президент Египта призвал "не оставлять страны Африки один на один с террором"
Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о необходимости противостоять использованию терроризма в политических целях
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС