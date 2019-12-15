{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Премьер Греции посетит Россию с визитом

Дата поездки пока неизвестна

АФИНЫ, 15 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис посетит Россию с визитом. Об этом сообщил глава МИД Греции Никос Дендиас, выступая в парламенте в рамках дискуссии, посвященной бюджету страны на 2020 год. Тезисы его выступления привела в воскресенье пресс-служба греческого внешнеполитического ведомства.

Министр коснулся, в частности, сотрудничества с Россией, США, Китаем и рядом других стран. "Что касается России: в рамках усилий вновь активировать наши связи я отправился в Москву, встретился с господином [министром иностранных дел Сергеем] Лавровым, он нанесет визит в Афины, премьер-министр [Греции Кириакос Мицотакис] посетит Москву", - сказал Дендиас.

В пресс-службе МИД Греции корреспонденту ТАСС в воскресенье сообщили, что имеется информация о планируемом визите Мицотакиса в Россию, но не смогли уточнить, о какой дате может идти речь.

По итогам переговоров в ноябре в Москве с Дендиасом Лавров подтвердил приглашение премьер-министру Греции посетить РФ для участия в торжественных мероприятиях 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Победы. В свою очередь, Дендиас пригласил Лаврова посетить Грецию с визитом в ближайшем будущем. Глава МИД РФ сообщил тогда на совместной пресс-конференции, что принял это приглашение. На просьбу ТАСС уточнить сроки визита российский министр тогда сказал, что они будут дополнительно согласованы по линии внешнеполитических ведомств двух стран.

В июле прошлого года правительство Греции приняло решение о высылке двух российских дипломатов и запрете на въезд в страну еще двум. Афины обвинили их во вмешательстве во внутренние дела страны, а также в действиях, подрывающих национальную безопасность. Российской стороной были приняты ответные зеркальные меры. На этом фоне Лавров отменил свой визит в Афины, планировавшийся на сентябрь 2018 года.

Дендиас во время визита в Москву в ноябре 2019 года также объявил о приглашениях президенту России Владимиру Путину и министру иностранных дел Сергею Лаврову посетить Грецию в 2021 году по случаю 200-летия начала греческой революции против ига Османской империи.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичСШАГрецияРоссияКитайМицотакис, КириакосДендиас, Никос
Реклама на ТАСС
Начало процедуры импичмента Трампа
Конгрессмен Шифф заявил, что Палата представителей утвердит статьи обвинения против Трампа
Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей заявил, что уверен в этом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС