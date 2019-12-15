Премьер Греции посетит Россию с визитом

АФИНЫ, 15 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис посетит Россию с визитом. Об этом сообщил глава МИД Греции Никос Дендиас, выступая в парламенте в рамках дискуссии, посвященной бюджету страны на 2020 год. Тезисы его выступления привела в воскресенье пресс-служба греческого внешнеполитического ведомства.

Министр коснулся, в частности, сотрудничества с Россией, США, Китаем и рядом других стран. "Что касается России: в рамках усилий вновь активировать наши связи я отправился в Москву, встретился с господином [министром иностранных дел Сергеем] Лавровым, он нанесет визит в Афины, премьер-министр [Греции Кириакос Мицотакис] посетит Москву", - сказал Дендиас.

В пресс-службе МИД Греции корреспонденту ТАСС в воскресенье сообщили, что имеется информация о планируемом визите Мицотакиса в Россию, но не смогли уточнить, о какой дате может идти речь.

По итогам переговоров в ноябре в Москве с Дендиасом Лавров подтвердил приглашение премьер-министру Греции посетить РФ для участия в торжественных мероприятиях 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Победы. В свою очередь, Дендиас пригласил Лаврова посетить Грецию с визитом в ближайшем будущем. Глава МИД РФ сообщил тогда на совместной пресс-конференции, что принял это приглашение. На просьбу ТАСС уточнить сроки визита российский министр тогда сказал, что они будут дополнительно согласованы по линии внешнеполитических ведомств двух стран.

В июле прошлого года правительство Греции приняло решение о высылке двух российских дипломатов и запрете на въезд в страну еще двум. Афины обвинили их во вмешательстве во внутренние дела страны, а также в действиях, подрывающих национальную безопасность. Российской стороной были приняты ответные зеркальные меры. На этом фоне Лавров отменил свой визит в Афины, планировавшийся на сентябрь 2018 года.

Дендиас во время визита в Москву в ноябре 2019 года также объявил о приглашениях президенту России Владимиру Путину и министру иностранных дел Сергею Лаврову посетить Грецию в 2021 году по случаю 200-летия начала греческой революции против ига Османской империи.