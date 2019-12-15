NYT: США выдворили двух дипломатов КНР по подозрению в попытке проникнуть на военную базу

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /ТАСС/. США минувшей осенью тайно выдворили двух сотрудников посольства Китая, заподозрив их в попытке проникнуть на территорию американской военной базы в городе Норфолк (штат Вирджиния). С таким утверждением выступила в воскресенье газета The New York Times, ссылаясь на шесть источников.

Как отметило издание, МИД Китая и посольство КНР в Вашингтоне не ответили на просьбу прокомментировать данную публикацию. В Госдепартаменте и в Федеральном бюро расследований США отказались от комментариев. Газета акцентирует внимание на том, что Соединенные Штаты не выдворяли китайских дипломатов, заподозренных в шпионаже, уже более 30 лет.

Согласно данным источников газеты, в конце сентября двое китайских дипломатов с женами подъехали на машинах к КПП американской базы, которая является режимным объектом и в том числе служит штабом подготовки спецопераций ВС США. Охрана объекта разрешила сотрудникам посольства КНР миновать шлагбаум с тем, чтобы они развернулись и уехали, так как у них не было разрешения находиться на этой базе. Китайские дипломаты, однако, миновав шлагбаум, не стали разворачиваться и поехали дальше, остановившись только после того, как им перекрыли путь пожарными машинами. Работники посольства КНР объяснили свои действия тем, что не поняли инструкции охраны на английском языке и заблудились, пишет газета.

Издание не уточняет, что именно китайские дипломаты пытались сделать на американской базе. Американская сторона подозревает, что цель заключалась в том, чтобы проверить надежность охраны и мер обеспечения безопасности на базе в Норфолке. Официальные лица США полагают, что один из упомянутых дипломатов является сотрудником спецслужб КНР, утверждает газета.

Газета напоминает о том, что Госдепартамент потребовал от китайских дипломатов с 16 октября уведомлять их о любых контактах с представителями властей на территории страны пребывания. В американском внешнеполитическом ведомстве мотивировали это тем, что члены дипмиссии Соединенных Штатов в Китае "не имеют доступа к широкому кругу представителей страны пребывания". Китай расценил решение Госдепартамента как ущемление законных прав дипломатов КНР.