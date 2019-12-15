Нетаньяху заверил, что правительство Израиля продолжит "энергично работать" до выборов

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заверил в воскресенье, что правительство и кабинет безопасности Израиля продолжат работать "должным образом" до назначенных на 2 марта 2020 года повторных парламентских выборов в стране, которые станут уже третьими за 11 месяцев. Соответствующее заявление премьер сделал на еженедельном заседании кабмина в Иерусалиме.

"Правительство продолжает энергично работать во всех важных сферах, прежде всего в области безопасности. Деятельность правительства и кабинета безопасности Израиля будут осуществляться должным образом и в соответствии с необходимостью до дня выборов", - распространила высказывания премьера его канцелярия.

Нетаньяху возглавляет переходное правительство Израиля с момента первых в 2019 году выборов в стране, которые состоялись 9 апреля. По результатам голосования премьер тогда не смог сформировать кабинет, а его партия "Ликуд" инициировала и провела через Кнессет 21-го созыва закон о самороспуске и проведении первых в истории повторных выборов в стране 17 сентября. Новое голосование практически не изменило расклад сил в законодательной палате 22-го созыва, а по его итогам Нетаньяху и его главный оппонент, лидер центристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганц по очереди не смогли сформировать кабмин за отведенные каждому из них 28 дней. 12 декабря Кнессет вновь был распущен, так как 120 депутатов парламента не смогли за отведенный им на последнюю попытку по созданию коалиции 21 день собрать 61 подпись в поддержку одного из кандидатов.

Нетаньяху остается главой переходного правительства до момента приведения к присяге нового кабмина по итогам выборов.