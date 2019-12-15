{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЕС глубоко разочарован отсутствием результатов конференции ООН по климату в Мадриде

В то же время в Брюсселе выразили надежду, что на форуме в Глазго в 2020 году удастся согласовать долгосрочную стратегию сокращения выбросов

БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Евросоюз глубоко разочарован итогами завершившейся в Мадриде 25-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25) и надеется, что в следующем году на форуме в Глазго будет согласована долгосрочная стратегия сокращения выбросов. Об этом говорится в распространенном в Брюсселе в воскресенье заявлении Еврокомиссии.

На эту тему

"Вызывает глубокое разочарование, что после многих лет интенсивной работы, особенно в течение последних недель, мы не смогли прийти к согласию по статье 6, предусматривающей стимулы для сокращения выбросов сейчас и в будущем, направленные на сохранение окружающей среды", - говорится в заявлении.

ЕС, однако, рассчитывает, что неудача конференции в Мадриде "не конец истории", и в следующем году в Глазго страны смогут "обновить свои национальные цели по сокращению выбросов и объявить о растущих амбициях".

Лидеры ЕС на саммите 12-13 декабря в Брюсселе объявили, что согласовали цель сделать к 2050 году европейскую экономику "экологически нейтральной", то есть невлияющей на окружающую среду. Впрочем, с этой задачей не согласна Польша, которая отказалась подписаться под выполнением этой задачи, о чем заявил премьер этой страны Матеуш Моравецкий, покидая саммит. До 80% вырабатываемой в Польше электроэнергии производится на угле, причем Варшава не готова перестраивать свою энергетику ни на атомную генерацию, ни на газовую, которые бы могли способствовать ей в достижении поставленных Евросоюзом задач.

Теги
ИспанияПольшаМоравецкий, Матеуш
Реклама на ТАСС
Начало процедуры импичмента Трампа
В Сенате заявили, что импичмент Трампа нанесет существенный урон США
По мнению сенатора Рэнда Пола, настоящей причиной процедуры импичмента является категорическое несогласие оппозиционной партии с политикой республиканца Дональда Трампа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС