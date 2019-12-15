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Франция выдаст Аргентине Сандоваля, подозреваемого в причастности к массовым убийствам

По данным AFP, его доставят рейсом Air France из Парижа в Буэнос-Айрес

ПАРИЖ, 15 декабря. /ТАСС/. Власти Франции экстрадируют до конца дня аргентинского экс-полицейского Марио Сандоваля, которого власти Аргентины подозревают в причастности к массовым убийствам в период военной диктатуры 1976-1983 годов. Об этом сообщило в воскресенье агентство France Presse.

По информации агентства, его доставят рейсом Air France из Парижа в Буэнос-Айрес.

Юстиция Аргентины в течение восьми лет требовала выдачи Сандоваля по делу о пропаже без вести в 1976 году студента Эрнана Абриаты. Показания свидетелей указывают на то, что его допросом и пытками занимался именно Сандоваль. Однако в отношении этого полицейского у аргентинских следователей имеются подозрения, что он причастен к 500 случаям убийств, пыток и незаконного содержания в заключении людей. Всего же в тайную тюрьму, располагавшуюся в Буэнос-Айресе в одном из зданий Школы механиков ВМС Аргентины, попали 5 тыс. человек, которые погибли под пытками, а их тела были сброшены в реку Ла-Плата.

Сандоваль, которому сейчас 66 лет, эмигрировал во Францию в 1985 году после падения аргентинской хунты. Французское гражданство было предоставлено ему в 1997 году. Его экстрадиция возможна в силу того, что в момент вероятного совершения преступлений он не был гражданином Франции. В среду Сандоваль был задержан по месту его проживания в городе Ножан-сюр-Марн (департамент Валь-де-Марн западнее Парижа).

Теги
АргентинаФранция
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