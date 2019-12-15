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Эрдоган принял в Стамбуле главу Правительства национального согласия Ливии

Это была первая встреча турецкого лидера с Фаизем Сараджем после того, как Турция и ПНС подписали меморандум о разграничении морских зон

АНКАРА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял главу Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиза Сараджа. Об этом сообщает в воскресенье администрация турецкого лидера.

По ее данным, встреча проходила в рабочем офисе Долмабахче в Стамбуле в закрытом для прессы режиме.

Это первая встреча Эрдогана с Сараджем после того, как Турция и ПНС подписали меморандум о разграничении морских зон, который вызвал возмущение со стороны Греции и Египта.

В настоящее время в Ливии действуют два органа исполнительной власти: признанное международным сообществом ПНС Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. В Тобруке заседает международно признанный парламент. 4 апреля Хафтар объявил о начале операции в столице с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В свою очередь Сарадж отдал приказ быть готовыми к обороне всем подконтрольным ему военизированным формированиям, которые начали кампанию "Вулкан гнева" для противостояния штурму со стороны ЛНА. 12 декабря Хафтар объявил о начале решающего наступления на Триполи.

28 ноября в Стамбуле между Турцией и правительством в Триполи был подписан меморандум о взаимопонимании, первый пункт которого предусматривает налаживание военного сотрудничества, а второй касается разграничения морских зон между странами, что, в частности, предусматривает возможность разведки и добычи Турцией полезных ископаемых в исключительной экономической зоне Ливии. Палата представителей (избранный парламент) страны назвала эти договоренности нелегитимными, призвав ООН лишить триполийский кабмин международного мандата и обратившись в Лигу арабских государств с требованием применить положения договора о коллективной обороне стран - членов в ответ на угрозу вторжения.

Теги
ТурцияГрецияЛивияЭрдоган, Реджеп Тайип
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