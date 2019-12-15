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Кризис на Украине

Член ПАСЕ выступает за вовлечение представителей Донбасса в переговоры на высшем уровне

Ульрих Оэмэ заявил, что он намерен инициировать соответствующую резолюцию

МИНСК, 15 декабря. /ТАСС/. Представители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) должны быть вовлечены в переговорный процесс по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявил в воскресенье журналистам глава комитета экономического сотрудничества и развития, здравоохранения фракции "Альтернатива для Германии" бундестага, член ПАСЕ Ульрих Оэмэ по итогам состоявшейся в Минске встречи с представителями ЛНР и ДНР.

"В переговорах в формате "нормандской четверки" - Германии, Франции, России и Украины отсутствует очень важный участник - это отдельные районы Донецкой и Луганской областей", - сказал Оэмэ.

В этой связи, отметил член бундестага, он выступил "в Совете Европы с инициативой наладить и продвинуть переговоры с ДНР и ЛНР". "В ПАСЕ на январской сессии я запущу инициативу, надеюсь, получу 20 голосов, чтобы инициировать резолюцию [о вовлечении в диалог представителей ДНР и ЛНР]", - сказал германский парламентарий. Оэмэ уточнил, что перед своей встречей в Минске он поставил в известность МИД Германии и посла Украины в ФРГ.

"Для нас абсолютно важно, чтобы был диалог с теми, кто принимает участие в "нормандском формате", и налаживать прямой диалог между республиками Донбасса и Украиной", - сказал уполномоченный представитель Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах контактной группы, министр иностранных дел республики Владислав Дейнего.

"Мы приветствуем такую инициативу со стороны европейского сообщества", - отметила глава МИД ДНР Наталья Никонорова. По ее словам, "конфликт длится 5 лет, международные структуры получали официальную информацию только от одной стороны конфликта - Украины". "Сегодня первый шаг, чтобы получить информацию объективную от второй стороны - представителей ЛНР и ДНР", - заявила Никонорова.

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УкраинаГерманияРоссияФранцияКризис на Украине
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