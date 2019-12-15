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СМИ: в Афганистане трое полицейских убиты при нападении боевиков на КПП

По данным 1TV, двое нападавших были ликвидированы

ТАСС, 15 декабря. Три сотрудника правоохранительных органов убиты в результате нападения боевиков на контрольно-пропускной пункт в Герате, столице одноименной провинции на северо-востоке Афганистана. Об этом в воскресенье сообщил телеканал 1TV.

По его информации, двое нападавших были ликвидированы.

Позднее телеканал Tolo News со ссылкой на местную полицию сообщил, что в этом же городе четыре человека получили ранения в результате взрыва гранаты в кафе. Информация о состоянии пострадавших не приводится.

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Афганистан
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