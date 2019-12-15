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СМИ: власти Таиланда считают незаконной прошедшую протестную акцию в Бангкоке

В полиции заявили изданию The Nation, что оппозиционные лидеры не уведомили полицейский участок района Патумван о планируемом мероприятии

БАНГКОК, 15 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы Таиланда проверяют, какие именно законы нарушил несогласованный митинг возле торгового центра MBK в субботу, и собирают улики для предъявления обвинений организаторам акции. Об этом в воскресенье сообщила газета The Nation.

Один из представителей полиции напомнил изданию, что оппозиционные лидеры не уведомили полицейский участок района Патумван о планируемой акции.

Вместе с тем сенатор, председатель парламентского комитета по законодательству Сомчай Савангкарн разместил также подчеркнул, что состоявшийся митинг был незаконным. Согласно его словам, которые приводит газета, "закон об общественных собраниях требует от организаторов уведомления о запланированном мероприятии и запрещает проведение подобных акций в радиусе 150 м от королевского дворца".

Лидер Партии будущего Тханатхорн Чунгрунгреангкит собрал своих сторонников 14 декабря в центре Бангкока, чтобы выразить свое несогласие с текущей политической ситуацией. За день до митинга он через Facebook пригласил людей в центр таиландской столицы. Причиной тому стало решение избирательной комиссии обратиться в Конституционный суд для роспуска Партии будущего, поскольку ее лидер якобы незаконно предоставлял денежные средства своему политическому объединению.

В результате от 3 до 7 тыс. сторонников Партии будущего собрались возле торгового центра MBK, чтобы выразить свою поддержку политическому объединению.

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Таиланд
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