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Начало процедуры импичмента Трампа

В Сенате заявили, что Трампу разрешат вызвать сына Байдена для дачи показаний

Тед Круз заявил, что президенту США "разрешат защищаться"

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /ТАСС/. Президенту США Дональду Трампу разрешат вызвать сына бывшего вице-президента страны Хантера Байдена и любых других свидетелей для дачи показаний в рамках процедуры импичмента в верхней палате Конгресса. Уверенность в этом выразил в воскресенье в эфире телекомпании ABC сенатор Тед Круз (республиканец от штата Техас).

Ему был задан вопрос, ожидает ли он, что в Сенате, где республиканцы обладают большинством мест, процедура импичмента будет быстро прекращена ввиду отсутствия свидетелей. "Мы стали свидетелями однобокого показательного суда в Палате представителей [где демократы сохраняют большинство]. Они [демократы] не позволили Белому дому устроить перекрестный допрос свидетелей, не разрешили республиканскому меньшинству вызвать своих свидетелей. В Сенате, я убежден, все будет обстоять гораздо лучше", - отметил Круз.

"Можете быть уверены в том, что мы разрешим президенту защищаться. Я убежден, что, если президент захочет вызвать Хантера Байдена или осведомителя, то ему следует позволить поступить таким образом", - продолжал сенатор, имея в виду неизвестного сотрудника спецслужб США, который доложил о своей обеспокоенности содержанием телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля. Как только сенаторы выслушают свидетелей от всех заинтересованных сторон и выполнят все положенные в рамках импичмента процедуры, "показательное шоу, начатое в Палате представителей, исчерпает себя", предрек Круз.

Он выразил уверенность, что глава государства имел веские основания просить Киев довести до конца расследование в отношении газовой компании Burisma, в руководство которой входил Хантер Байден. "Мы знаем, что Хантер Байден, сын Джозефа Байдена, получал до $83 тыс. в месяц за работу в руководстве крупнейшей на Украине газовой компании Burisma. $83 тыс. в месяц - это около $1 млн в год. Это почти в десять раз больше, чем платят членам совета директоров Exxon Mobil (американской нефтегазовой корпорации)", - заметил сенатор, обратив внимание на то, что Байден-младший в отличие от американских бизнесменов-нефтяников не может похвастаться глубокими познаниями в геологии.

Скандал в США

В Вашингтоне в сентябре разразился громкий скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер шантажировал Киев угрозой задержать выделение этой стране финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа.

Джозеф Байден сейчас является одним из наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.

Теги
УкраинаСШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдЗеленский, Владимир АлександровичНачало процедуры импичмента Трампа
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