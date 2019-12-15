Эрдоган подтвердил, что Турция может закрыть для США авиабазу Инджирлик

АНКАРА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил в воскресенье, что его страна может закрыть авиабазу Инджирлик для США, если Вашингтон решится ввести санкции в отношении Анкары. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала A Haber .

"Решение о закрытии [для США] базы Инджирлик принадлежит нам. Если это будет нужно сделать, то мы закроем и Инджирлик, и Куреджик", - подчеркнул турецкий лидер. На базе Куреджик развернуты элементы европейской системы противоракетной обороны.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 11 декабря также говорил о готовности Анкары рассмотреть возможность закрытия базы Инджирлик для американских военнослужащих, если Соединенные Штаты введут санкции из-за приобретения российских зенитных ракетных систем С-400.

В Турции уже не в первый раз возникают разговоры о вероятности закрытия этой авиабазы для американских военных. Обычно подобная риторика Анкары возникает в свете угроз из Вашингтона, однако до каких-либо конкретных шагов в этом направлении дело еще не доходило.

Ранее в Конгрессе США согласовали на 2020 финансовый год военный бюджет, в котором демократы и республиканцы выразили мнение о том, что приобретение Анкарой С-400 подпадает под положения закона "О противодействии российскому влиянию в Европе и Евразии", а это предусматривает введение президентом санкций. Законодатели разрешили Пентагону "затратить до $30 млн на хранение шести турецких [истребителей] F-35, которые ранее использовались для обучения пилотов Турции" на американской авиабазе до того, как Анкара была исключена из этой программы из-за покупки С-400.