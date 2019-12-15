Трамп потребовал извинений от экс-главы ФБР из-за дела о слежке за его предвыборным штабом

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп потребовал в воскресенье извинений от бывшего директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймса Коми в связи с делом о слежке, начатой в 2016 году американскими спецслужбами за штабом нынешнего главы вашингтонской администрации.

Ранее в воскресенье Коми, которого Трамп отправил в отставку в 2017 году из-за недовольства его работой, в эфире телеканала Fox News признал свою ответственность за небрежность и недочеты, допущенные рядом сотрудников ФБР при ведении слежки.

"Теперь Коми признает, что был неправ. Но он делает это только потому, что его поймали с поличным. На самом деле он был пойман еще давно. Так каковы последствия его незаконного поведения? Это могут быть годы в тюрьме? Где извинения передо мной и остальными, Джим?" - написал на своей странице в Twitter Трамп.

В понедельник генеральный инспектор Минюста Майкл Хоровитц опубликовал доклад об обстоятельствах начала слежки за штабом Трампа. В нем генеральный инспектор заявил, что "не нашел документальных подтверждений или свидетельств тому, что политическая предвзятость или ненадлежащая мотивация повлияли" на решение о начале дела. Несмотря на это, Хоровитц выявил целый ряд "значительных ошибок и недочетов" в работе ФБР. Беспокойство генинспектора вызвало то, как "определенные аспекты расследования проводились и контролировались, особенно неспособность ФБР придерживаться собственных стандартов точности и полноты", в частности при получении санкции на наблюдение за бывшим советником предвыборного штаба Трампа Картером Пейджем.

Трамп и представители его администрации неоднократно обвиняли сотрудников спецслужб США в том, что те вели слежку за его предвыборным штабом. Обстоятельства начала этой слежки стали предметом как минимум трех отдельных разбирательств Минюста США, одновременно выполняющего функции генеральной прокуратуры. Представители администрации призывали выяснить, не было ли допущено нарушений при проведении расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

Минюст США 18 апреля обнародовал итоговый доклад Мюллера. Спецпрокурор признал, что какого-либо сговора сотрудников избирательного штаба Трампа с Москвой выявить не удалось. Президент США и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.