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Начало процедуры импичмента Трампа

Джулиани обвинил экс-посла США в Киеве в отказе в визах ценным свидетелям

Он также обвинил Мари Йованович в том, что она дважды лжесвидетельствовала, когда отвечала на вопросы на слушаниях по импичменту Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 16 декабря. /ТАСС/. Мари Йованович, когда занимала должность посла США в Киеве, препятствовала выдаче американских виз украинцам, готовым дать показания о сговоре политических оппонентов республиканца Дональда Трампа с властями в Киеве в 2016 году. Об этом сообщил в воскресенье в своем Twitter адвокат президента США Рудольф Джулиани.

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Он опубликовал в Twitter свои выводы и фрагменты документального фильма сети One America News Network. Лента призвана подкрепить тезис нынешнего американского лидера о том, что инициирование процедуры импичмента - это дымовая завеса, чтобы скрыть старания демократов не допустить победы Трампа на выборах 2016 года.

"Должно быть пять, шесть или семь украинских свидетелей, которые в один голос заявляют, что они в течение последних двух лет пытались приехать в Соединенные Штаты и представить нам доказательства крупного сговора украинцев, затрагивавшего демократов на выборах 2016 года, и весомые свидетельства связанной с этим коррупции", - сказал в одном из роликов Джулиани. Он заявил, что Джозеф Байден, когда занимал пост вице-президента США, специально ввел своего сына Хантера в состав руководства газовой компании Burisma, чтобы "оградить ее" от претензий со стороны властей.

Джулиани в Twitter обвиняет бывшего посла США в Киеве Мари Йованович в том, что та дважды лжесвидетельствовала, когда отвечала в ноябре на вопросы членов специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США на слушаниях в рамках процедуры импичмента Трампа. "Документы показывают, что она [Йованович] отказывала в предоставлении [американских] виз свидетелям, которые могли доказать коррумпированность Байдена и демократов", - написал адвокат президента США.

Йованович получила назначение в Киев в 2016 году еще при президенте-демократе Бараке Обаме, а в мае 2019 года покинула свой пост по личному требованию Трампа, обвинившему ее в нелояльности. Ее отставка произошла еще до вступления в должность нынешнего президента Владимира Зеленского, поэтому показания, которые Йованович давала конгрессменам, касались периода, когда у власти находился предшественник Зеленского - Петр Порошенко.

Головы полетят

В качестве одного из свидетелей назван бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин. "Шокин даст показания и представит доказательства того, что он расследовал действия сына Байдена. Он покажет документы, доказывающие совершение сыном Байдена такого преступления, как отмывание [преступно нажитых] $3 млн. Он даст показания о том, что президент [Украины Петр] Порошенко, неоднократно заходя в его кабинет, просил притормозить [расследование] Burisma и Байдена, потому что против этого возражал вице-президент Байден", - сказал в одном из видео адвокат Трампа.

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По словам Джулиани, Байден-старший был лично причастен к отставке Шокина. "Уволен из-за того, что вице-президент Байден угрожал не предоставить [Украине] жизненно важную американскую помощь в размере $1 млрд. Медицинские записи Шокина показывают, что он был отравлен, дважды умирал, но был реанимирован. Много голов полетит на Украине, когда это вскроется", - написал о бывшем генпрокуроре Украины адвокат Трампа.

Согласно Джулиани, у экс-генпрокурора есть доказательства причастности Burisma и обоих Байденов к легализации средств, полученных противоправным путем. В фильме показан некий документ органов прокуратуры Латвии от февраля 2016 года, в котором утверждается, что, "согласно общедоступной информации, Burisma и входящий в ее руководство Хантер Байден причастны к коррупции". В частности, в документе говорится, что в период с июля 2012 по июль 2015 года компания Wirelogic Technology под видом погашения кредита перевела в общей сложности около $15 млн. Часть этих средств впоследствии перекочевала на банковские счета нескольких частных лиц, в числе которых Хантер Байден.

Джулиани в пятницу в интервью газете The Wall Street Journal анонсировал нынешнюю публикацию, подготовленную по итогам поездок на Украину и в ряд других стран. Адвокат обещал, что собранная им информация превзойдет ожидания Трампа. Джулиани оказывал содействие съемкам фильма сети One America News Network.

Скандал в США

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа.

Байден сейчас является одним из наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.

Теги
УкраинаСШАПорошенко, Петр АлексеевичТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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