Джулиани обвинил экс-посла США в Киеве в отказе в визах ценным свидетелям

НЬЮ-ЙОРК, 16 декабря. /ТАСС/. Мари Йованович, когда занимала должность посла США в Киеве, препятствовала выдаче американских виз украинцам, готовым дать показания о сговоре политических оппонентов республиканца Дональда Трампа с властями в Киеве в 2016 году. Об этом сообщил в воскресенье в своем Twitter адвокат президента США Рудольф Джулиани.

Он опубликовал в Twitter свои выводы и фрагменты документального фильма сети One America News Network. Лента призвана подкрепить тезис нынешнего американского лидера о том, что инициирование процедуры импичмента - это дымовая завеса, чтобы скрыть старания демократов не допустить победы Трампа на выборах 2016 года.

"Должно быть пять, шесть или семь украинских свидетелей, которые в один голос заявляют, что они в течение последних двух лет пытались приехать в Соединенные Штаты и представить нам доказательства крупного сговора украинцев, затрагивавшего демократов на выборах 2016 года, и весомые свидетельства связанной с этим коррупции", - сказал в одном из роликов Джулиани. Он заявил, что Джозеф Байден, когда занимал пост вице-президента США, специально ввел своего сына Хантера в состав руководства газовой компании Burisma, чтобы "оградить ее" от претензий со стороны властей.

Джулиани в Twitter обвиняет бывшего посла США в Киеве Мари Йованович в том, что та дважды лжесвидетельствовала, когда отвечала в ноябре на вопросы членов специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США на слушаниях в рамках процедуры импичмента Трампа. "Документы показывают, что она [Йованович] отказывала в предоставлении [американских] виз свидетелям, которые могли доказать коррумпированность Байдена и демократов", - написал адвокат президента США.

Йованович получила назначение в Киев в 2016 году еще при президенте-демократе Бараке Обаме, а в мае 2019 года покинула свой пост по личному требованию Трампа, обвинившему ее в нелояльности. Ее отставка произошла еще до вступления в должность нынешнего президента Владимира Зеленского, поэтому показания, которые Йованович давала конгрессменам, касались периода, когда у власти находился предшественник Зеленского - Петр Порошенко.

Головы полетят

В качестве одного из свидетелей назван бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин. "Шокин даст показания и представит доказательства того, что он расследовал действия сына Байдена. Он покажет документы, доказывающие совершение сыном Байдена такого преступления, как отмывание [преступно нажитых] $3 млн. Он даст показания о том, что президент [Украины Петр] Порошенко, неоднократно заходя в его кабинет, просил притормозить [расследование] Burisma и Байдена, потому что против этого возражал вице-президент Байден", - сказал в одном из видео адвокат Трампа.