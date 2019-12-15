В Пентагоне прокомментировали слова Эрдогана о возможном закрытии для США базы Инджирлик

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты используют турецкие военные базы, в числе которых авиабаза Инджирлик, только с разрешения Анкары. Так в Пентагоне в воскресенье прокомментировали слова президента Турции Тайипа Эрдогана о возможном закрытии для США баз Инджирлик и Куреджик в случае введения Вашингтоном санкций против Анкары за приобретение российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

"Присутствие сил США на турецких базах, в том числе на базе Инджирлик, осуществляется с разрешения правительства Турции. Мы рассматриваем статус наших сил в Турции как символ нашей многолетней приверженности сотрудничеству и защите нашего союзника по НАТО и стратегического партнера", - заявили корреспонденту ТАСС в Пентагоне.

Как отметили в оборонном ведомстве, Турция "вносит свой вклад в миссии [НАТО] в Афганистане, Косово, Ираке и важна" для целей Стратегии национальной обороны США. "Пентагон стремится сохранить эти отношения, призывая при этом Турцию проводить более конструктивную политику в отношении С-400 и других сфер разногласий", - добавили в ведомстве.

В Турции уже не в первый раз возникают разговоры о вероятности закрытия авиабазы Инджирлик для американских военных. Обычно подобная риторика Анкары возникает в свете угроз из Вашингтона, однако до каких-либо конкретных шагов в этом направлении дело еще не доходило.

Ранее в Конгрессе США согласовали на 2020 финансовый год военный бюджет, в котором демократы и республиканцы выразили мнение о том, что приобретение Анкарой С-400 подпадает под положения закона "О противодействии российскому влиянию в Европе и Евразии", а это предусматривает введение президентом санкций. Законодатели разрешили Пентагону "затратить до $30 млн на хранение шести турецких [истребителей] F-35, которые ранее использовались для обучения пилотов Турции" на американской авиабазе до того, как Анкара была исключена из этой программы из-за покупки С-400.