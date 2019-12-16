Власти Венесуэлы выдали ордер на арест группы, планировавшей теракт против армии

КАРАКАС, 16 декабря. /ТАСС/. Венесуэльские власти выдали ордер на арест группы оппозиционеров, которые планировали осуществить террористический акт против военнослужащих Боливарианской Республики. Об этом в воскресенье сообщил венесуэльский президент Николас Мадуро во время выступления в Каракасе.

"В пятницу днем были изданы судебные и прокурорские постановления, чтобы поймать лиц, причастных к этому кровавому заговору", - заявил Мадуро, чьи слова приводит агентство EFE.

По словам Мадуро, ответственность за подготовку теракта несет лидер оппозиционной партии "Народная воля" Леопольдо Лопес и "его подчиненный Хуан Гуайдо". "Леопольдо Лопес - фашистский, сумасшедший монстр, который на протяжении 20 лет всегда стоит за всем переворотами, насильственными действиями. Насилие в его крови", - добавил глава Венесуэлы.

Накануне министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что представители венесуэльской оппозиции планировали осуществить террористический акт против военнослужащих в штате Сукре.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января текущего года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Действующий президент Боливарианской Республики Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.