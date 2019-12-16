Мадуро заявил, что более 65% венесуэльцев хотят сменить состав парламента

КАРАКАС, 16 декабря. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в воскресенье, что более 65% населения страны желают сменить состав Национальной ассамблеи (однопалатного парламента, который контролируется оппозицией). Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Каракасе.

"Все опросы показывают, что более 65% венесуэльцев хотят выбрать новую Национальную ассамблею", - заявил Мадуро, чье выступление транслировалось государственным телевидением.

Глава Венесуэлы также отметил, что выборы могут состоятся "в любой день 2020 года". "Выборы могут быть в понедельник, вторник, среду или четверг. Это не обязательно должно быть воскресенье", - подчеркнул Мадуро.

Согласно конституции Боливарианской Республики, парламентские выборы должны состояться в следующем, 2020 году.

Готовность армии к защите страны

Мадуро оценил готовность национальных вооруженных сил к защите страны в 1000%.

"Боливарианские вооруженные силы готовы на тысячу процентов. Мы должны защищать право нашего народа на мир, сосуществование, гармонию, терпимость, социальное счастье", - сказал Мадуро.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января текущего года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.