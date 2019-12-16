CNN: помощники конгрессмена-демократа уволились из-за его намерения стать республиканцем

ТАСС, 16 декабря. Пять помощников конгрессмена-демократа от штата Нью-Джерси Джеффа ван Дрю уволились после того, как узнали, что он собирается в ближайшие дни перейти в Республиканскую партию. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CNN со ссылкой на письмо, подписанное сотрудниками.

"Мы очень благодарны за возможности, которые нам предоставил конгрессмен, и мы гордимся работой, которую проделали вместе <...> К сожалению, решение конгрессмена ван Дрю присоединиться к Республиканской партии, возглавляемой [президентом США] Дональдом Трампом, идет вразрез с ценностями, на которые мы ориентировались, когда начали работать в его офисе", - приводит телекомпания содержание письма.

Ранее в субботу газета The Washington Post сообщила, что Джефф ван Дрю, который оказался одним из двух демократов, проголосовавших в октябре против начала процедуры импичмента Трампа, планирует в скором времени перейти к республиканцам. Соответствующее решение он принял после встречи с главой Белого дома в пятницу.

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США утвердил в пятницу две статьи обвинения против Трампа в рамках импичмента. Представители Демократической партии инкриминируют нынешнему главе американской администрации злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. Статьи обвинения теперь должны быть рассмотрены на следующей неделе полным составом палаты.

В случае утверждения Палатой представителей обвинительное заключение, подготовленное по итогам расследования в юридическом комитете, будет передано в Сенат Конгресса, где процедура превратится в судебный процесс. Руководить им будет председатель Верховного суда США. Палата представителей на таком процессе фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67). По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.