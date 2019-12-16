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Кризис в Сирии

Жители возвращаются в свои дома в центральной части Сирии

Главный администратор Карназа Ибрагим Мустафа сообщил, что в город уже вернулись 10 тыс. человек

ХАМА /Сирия/, 16 декабря. /ТАСС/. Жители города Карназ в сирийской провинции Хама возвращаются в свои дома, несмотря на продолжающиеся обстрелы боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Карназ находится на шоссе, ведущем из Дамаска через Хомс и Хаму в Алеппо, и считается стратегическим населенным пунктом. До начала войны здесь жили 21 тыс. человек.

Как рассказал журналистам главный администратор Карназа Ибрагим Мустафа, когда началась война, люди отсюда стали разъезжаться, в том числе на поиски работы в других местах. "После освобождения люди стали возвращаться сюда, уже вернулись 10 тыс. человек", - говорит он.

По его словам, вернувшиеся жители восстанавливают разрушенные дома и хозяйства - до войны в городе было много аграриев, выращивалась пшеница. В то же время главный администратор Карназа отметил, что обстрелы города продолжаются. "За последние три месяца четыре человека погибли. <...> В последнее время стало больше обстрелов, люди очень сильно переживают и боятся, поэтому мы все прячемся в подвалах от ракет", - рассказал он.

Сирийские правительственные войска взяли под контроль город Карназ в 2013 году.

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