{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация на Корейском полуострове

В США заявили, что не ограничивают переговоры о денуклеаризации с КНДР крайним сроком

Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн отметил, что Вашингтон намерен продолжать переговоры, несмотря на отсутствие существенного прогресса

ТАСС, 16 декабря. Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн заявил в понедельник в ходе визита в Южную Корею, что Вашингтон не устанавливает крайних сроков для переговоров о денуклеаризации с Пхеньяном.

"У США нет "дедлайна". У нас есть цель - реализовать договоренности, достигнутые между двумя лидерами (президентом США Дональдом Трампом и председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном - прим. ТАСС) на историческом саммите в Сингапуре", - цитирует Бигэна агентство Yonhap.

По его данным, спецпредставитель США также отметил, что Соединенные Штаты намерены продолжать переговоры, несмотря на отсутствие существенного прогресса. Соответствующее заявление Бигэн сделал на пресс-конференции по итогам встречи со спецпредставителем Республики Корея по миру и безопасности на Корейском полуострове Ли Ду Хуном.

Стивен Бигэн находится в Южной Корее с официальным визитом 15-17 декабря. В понедельник он должен встретиться с президентом страны Мун Чжэ Ином.

8 декабря СМИ КНДР сообщили о проведении успешного испытания на космодроме Сохэ в районе Тончхан-ни. Предполагается, что там был испытан ракетный двигатель. Это первый подобный тест с момента начала переговоров Пхеньяна и Вашингтона о денуклеаризации Корейского полуострова в 2018 году. После известия об испытаниях на полигоне президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что лидер КНДР "Ким Чен Ын может потерять все, если предпримет враждебные действия".

Ранее Пхеньян неоднократно выступал с призывами к Вашингтону урегулировать двусторонние отношения до конца 2019 года. Первый саммит США и КНДР успешно прошел в июне 2018 года в Сингапуре, однако второй в Ханое в феврале 2019-го закончился безрезультатно. Лидеры двух государств провели также короткую встречу в пограничном пункте Пханмунджом на границе Республики Корея и КНДР 30 июня, после чего в сентябре Трамп заявил, что планирует встретиться с Ким Чен Ыном до конца этого года.

Теги
СШАКНДРСитуация на Корейском полуострове
Реклама на ТАСС
Начало процедуры импичмента Трампа
Лидер демократов в Сенате США предложил вызвать Болтона на слушания по импичменту
Чак Шумер предлагает начать производство по делу об импичменте 6 января, а непосредственно к процессу над Донольдом Трампом перейти 9 января
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС