СМИ: в Нью-Дели более 50 человек получили ранения в ходе массовых протестов

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 декабря. /ТАСС/. Более 50 человек, в их числе полицейские, получили ранения и травмы в ходе массовых беспорядков и столкновений студентов с полицией, которые произошли в ряде районов Нью-Дели в воскресенье вечером и в ночь на понедельник. Как сообщает сайт газеты The Times of India со ссылкой на полицейские источники, основные беспорядки прошли в районе университета Джамия Миллия Исламия, в котором учатся преимущественно студенты-мусульмане, начавшие протест против принятия новой версии закона о гражданстве.

По словам полицейских, протестующие метали камни в жилые дома, разбили стекла в окнах местной больницы. Повреждено не менее десятка автомобилей и множество мотоциклов и мопедов, припаркованных у дороги. Сожжено несколько автобусов.

В свою очередь телеканал NDTV сообщает в понедельник, что полиция активно применяла против студентов дубинки и слезоточивый газ, в студенческом кампусе были задержаны около 100 студентов. Большинство задержанных к утру были отпущены, отмечает телеканал.

Тем временем студенческие сообщества и Ассоциация университетских преподавателей осудили насилие и поджоги, призвав к мирному протесту.

По информации NDTV, узнав о выступлениях студентов в столице, акции протеста начали проводить учащиеся университетов в других городах. По данным СМИ, призывы выходить на улицы рассылались между студенческими сообществами по социальным сетям.

Студенческие выступления по всей стране

Около полуночи протестные шествия по улицам своих городов провели студенты Национального Университета Урду им. Мауланы Азада в Хайдарабаде и Университета Хинду в Бенаресе. Студенты Алигархского мусульманского университета (в городе Алигарх, штат Уттар-Прадеш) также вышли на улицы и вступили в столкновения с полицией, по данным индийских телеканалов, пострадали около 30 человек.

О готовности провести в понедельник акции протеста уже заявили студенческие организации ряда учебных заведений в Мумбаи, Пуне, других городах. Ряд студенческих союзов также потребовал отменить предстоящую сессию в знак несогласия с "несправедливым" законом о гражданстве.

Новая редакция Закона о гражданстве Индии, которая уже получила официальное одобрение, предусматривает упрощенное предоставление индийского гражданства немусульманам из ряда стран Южной Азии - Пакистана, Афганистана и Бангладеш, если те сталкиваются с притеснениями на родине. Речь идет о лицах, исповедующих индуизм, сикхизм, джайнизм, буддизм и христианство и проживающих в этих преимущественно мусульманских странах. Поправки не касаются граждан других стран региона, например, Непала и Шри-Ланки, а также мусульман.

Закон вызвал недовольство индийских мусульман, которые полагают, что новый закон нарушает конституцию, провозглашающую равенство для всех, независимо от религии. Недовольны также представители ряда местных национальных групп на северо-востоке и востоке страны, которые опасаются, что теперь гражданство смогут получить миллионы беженцев из соседней Бангладеш, нашедших убежище в этом регионе, что, по мнению многих, угрожает местным жителям.