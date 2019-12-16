Донецк предложил Киеву обсудить поправки в конституцию по особому статусу Донбасса

ДОНЕЦК, 16 декабря. /ТАСС/. Власти Донецкой народной республики (ДНР) предложили Украине обсудить возможные поправки в конституцию страны по вопросу особого статуса Донбасса, так как в случае одностороннего изменения Киевом главного закона страны, они не будут признаны. Об этом в понедельник заявила министр иностранных дел ДНР, полпред республики на переговорах контактной группы Наталья Никонорова.

"Любые односторонние несогласованные изменения в конституцию [Украины] не могут быть признаны выполнением комплекса мер и являются прямым и грубым нарушением договоренностей. Рассчитываем, что на ближайшей встрече контактной группы в Минске 18 декабря нам удастся начать конструктивную деятельность по согласованию всех правок в украинское законодательство, касающихся судьбы миллионов жителей Донбасса", - цитирует Никонорову Донецкое агентство новостей.

Она добавила, что изменения в украинском законодательстве не могут быть торгом, так как речь идет о мире в Донбассе. "Мы не признаем односторонней децентрализации, которую пытается провести Киев, и настоятельно рекомендуем прекратить раз за разом подменять положения комплекса мер. Киеву следует наконец-то уяснить, что особый статус не является предметом для торга - это принципиальное условие нашего дальнейшего мирного сосуществования", - заключила Никонорова.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 декабря заявил, что Киев ведет работу над пакетом законопроектов по децентрализации на всей территории страны. При этом, считает он, Украина выполняет взятые на себя обязательства по выполнению минских соглашений, а проведение децентрализации соответствует подписанным договоренностям. В пятницу, 14 декабря, Зеленский внес в Верховную раду проект изменений в конституцию Украины относительно децентрализации. Текст документа на сайте парламента пока отсутствует.