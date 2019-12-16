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Кризис в Сирии
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Асад обвинил США в продаже Турции захваченной на сирийских месторождениях нефти

Президент Сирии заявил, что до Вашингтона этим занимались террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и ИГ
Президент Сирии Башар Асад Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент Сирии Башар Асад
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ТАСС, 16 декабря. Президент Сирии Башар Асад заявил, что Соединенные Штаты продают турецкой стороне нефть, захваченную на сирийских месторождениях. Об этом он заявил в интервью китайскому телеканалу Phoenix, текст которого в понедельник приводит агентство SANA.

Отвечая на вопрос журналиста о том, что происходит с добываемой на месторождениях к востоку от реки Евфрат нефтью, Асад указал, что "сейчас Америка крадет нефть и продает ее Турции".

Сирийский лидер отметил, что до того, как американцы начали продавать Анкаре нефть с месторождений Сирии, этим занималась сначала исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), а затем международная террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

"Турецкий режим принимает непосредственное участие в продаже нефти, ранее [он взаимодействовал] c "Джебхат ан-Нусрой", позднее с ИГ, а сегодня с американцами", - заключил Асад.

Президент США Дональд Трамп в октябре заявил о выводе американских военных из района проведения турецкой операции на севере Сирии, однако сообщил, что Вашингтон намерен сохранить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке страны.

В Минобороны РФ заявляли, что США ведут контрабанду сирийской нефти в другие страны, караваны охраняются американскими частными военными компаниями и спецназом. По словам спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, присутствие США в регионе законно, Вашингтон хочет гарантировать, что нефтяные объекты на северо-востоке Сирии не попадут в руки террористов. В конце ноября Джеффри подчеркнул, что "нефть, согласно сирийской конституции, принадлежит сирийскому народу".

Теги
СШАСирияТурцияКризис в СирииАсад, Башар Хафез
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