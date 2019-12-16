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Лукашенко предложил сажать чиновников без суда и следствия "за палочно-галочную" систему

По словам президента Белоруссии, в противном случае эту проблему не искоренить
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Наталия Федосенко/ТАСС

МИНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал изменить подходы к оценке эффективности работы должностных лиц, предложив сажать в тюрьму за "палочно-галочную" систему без суда и следствия. Соответствующее заявление глава государства сделал в понедельник на совещании с руководителями силовых ведомств по административной ответственности.

"Как мне докладывают, до сих пор у нас не искоренена палочно-галочная система, этим грешат практически все: милиция, таможенные органы, налоговая инспекция, пожарная служба, санстанция и другие, - цитирует Лукашенко его пресс-служба. - Доходит до того, что руководство с сотрудников прямо требует принести не менее трех - пяти протоколов о правонарушениях за день, если нет - останутся без премии. Недопустимо, за это надо сажать в тюрьму без суда и следствия". По словам президента, в противном случае эту проблему не искоренить. Он указал на то, что иногда и сами работники проявляют излишнее рвение в надежде отличиться, отметив, что по-прежнему у него много вопросов в этом плане к милиции.

По мнению президента, все должны четко понимать, что главным критерием работы является не количество выявленных нарушений и выписанных штрафов, а профилактическое воздействие. Лукашенко подчеркнул, что действующий Кодекс об административных правонарушениях использует преимущественно карательный способ разрешения любых конфликтных ситуаций - так сложилось еще в советские времена. "А ведь это формирует в обществе мнение о чрезмерной жесткости и даже жестокости органов власти и власти вообще, а часто и очевидной несправедливости практики применения административных санкций", - обратил внимание он. Президент поручил к июлю 2020 года подготовить масштабное изменение законодательства об административных правонарушениях с последующим пятилетним мораторием на его корректировку.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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