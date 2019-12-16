В Индии проходят протесты из-за закона о гражданстве. Больше всего возмущены мусульмане

В первую очередь он касается нелегальных мигрантов из Пакинстана, Бангладеш и Афганистана, которые жили в Индии еще до 2015 года.

Получить индийское гражданство смогут представители шести религиозных групп — буддисты, христиане, индуисты, джайны, парсы и сикхи. При этом действие закона не распространяется на мусульман и граждан других стран региона, например Непала и Шри-Ланки.

В правительстве принятие нового закона объяснили защитой религиозных меньшинств от преследований в странах с преимущественно мусульманским населением.

"Знаменательный день для Индии и для нашей страны — это день сострадания и братства!" — прокомментрировал принятие законопроекта премьер-министр страны Нарендра Моди.

Документ является поправками к уже существующему закону о гражданстве, который до настоящего времени не позволял нелегальным мигрантам получать индийские паспорта. Чтобы поправки о гражданстве официально вступили в силу, законопроект должен подписать президент страны Рам Натх.