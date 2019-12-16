Президент Эстонии извинилась за слова главы МВД о премьере Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 16 декабря. /ТАСС/. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд принесла извинения за слова главы МВД страны Марта Хельме о премьер-министре Финляндии Санне Марин. Об этом сообщила в понедельник канцелярия президента Финляндии Саули Ниинистё.

Что известно о самом молодом премьере в мире

Кабмин Финляндии возглавила Санна Марин. Что известно о самом молодом премьере в мире

"Президенты провели телефонный разговор по инициативе эстонской стороны 16 декабря. Кальюлайд принесла извинения в связи с интервью Хельме, которое он дал 15 декабря. Президент Финляндии передал по ее просьбе извинения премьер-министру Санне Марин и правительству", - говорится в сообщении.

В воскресенье глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии (КНП) Март Хельме, комментируя назначение Марин на пост премьера, заявил, что в связи с этим ему хотелось бы напомнить "слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром". В Финляндии, подчеркнул Хельме, как раз и имеет место ситуация, при которой "продавщица поднялась до премьер-министра". Он также усомнился, что новое правительство Финляндии сможет отстаивать интересы страны.

Сама Марин, реагируя на критику, написала в Twitter, что гордится тем, что в ее стране бедные слои населения имеют возможность получить образование и многого добиться в жизни.

Парламент Финляндии 10 декабря проголосовал за назначение премьер-министром первого заместителя председателя правящей Социал-демократической партии (СДП) Санны Марин. В поддержку ее кандидатуры высказались 99 депутатов из 200, против - 70. Марин и ее правительство, 76-е по счету, уже утвердил президент Финляндии.