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Brexit
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Британский кабмин планирует вынести билль о Brexit на рассмотрение парламента 20 декабря

Процесс утверждения документа могут начать до Рождества

ЛОНДОН, 16 декабря. /ТАСС/. Законопроект об осуществлении Brexit планируется вынести на рассмотрение нового состава Палаты общин британского парламента в пятницу, 20 декабря. Об этом заявил в понедельник официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

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"Мы планируем начать процесс утверждения билля о выходе из ЕС до Рождества, планируется вынести его на рассмотрение парламента в пятницу", - сказал сотрудник премьерской канцелярии, слова которого приводит агентство Reuters.

Как добавил представитель премьера, британский кабмин уверен в том, что после осуществления Brexit королевству удастся быстро договориться с ЕС об условиях долгосрочного экономического сотрудничества. Он подтвердил, что Джонсон намерен заключить с ЕС торговое соглашение, которое будет основано на тех же принципах, что и заключенный в 2016 году между ЕС и Канадой договор.

В октябре билль о Brexit, включающий текст достигнутого Джонсоном соглашения с ЕС об условиях "развода", был одобрен британским парламентом во втором чтении. Однако, после этого депутаты отказались продолжать рассмотрение законопроекта по ускоренной процедуре. В результате правительство Джонсона сняло документ с рассмотрения, было вынуждено просить ЕС о новой отсрочке Brexit (до 31 октября) и добилось проведения досрочных выборов в Палату общин.

Палата общин начнет работу в обновленном составе во вторник, 17 декабря. Члены правительства Джонсона неоднократно заявляли, что попытаются как можно скорее утвердить в парламенте необходимые для проведения Brexit законы. Британские политические обозреватели предполагают, что для этого могут быть сокращены сроки рождественских парламентских каникул и назначены дополнительные заседания в выходные дни.

Теги
КанадаВеликобританияBrexitДжонсон, Борис
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