Супругу первого вице-президента Зимбабве обвинили в попытке покушения на мужа

ПРЕТОРИЯ, 16 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Зимбабве предъявила задержанной Мэри Чивенге обвинение в покушении на убийство ее супруга, первого вице-президента страны Константино Чивенги. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на прокурора Майкла Резу.

"Обвиняемая отказывала 23 июня 2019 года Константино Чивенге доступ к медицинской помощи, и только сотрудникам службы безопасности удалось доставить его в больницу", - заявил Реза, зачитывая обвинительный акт. Суд одного из районов столицы Хараре постановил оставить супругу первого вице-президента под арестом до 30 декабря.

Мэри Чивенга была задержана полицией в воскресенье по обвинениям в отмывании денег и вымогательстве иностранной валюты. Как отмечает зимбабвийская газета Standard, 38-летнюю женщину подозревают в незаконном вывозе из страны более $1 млн и отмывании почти $920 тыс. Сейчас к этому прибавилось новое, более тяжкое обвинение.

Бывшая модель вышла замуж за Константино Чивенгу в 2011 году. Как отмечает сайт "Ай-Хараре", в последние месяцы между супругами произошел разрыв, и первый вице-президент подал на развод. Отношения между ними испортились после того, как 63-летний Чивенга минувшим летом неожиданно заболел и был доставлен на лечение в Китай, где провел четыре месяца. Его официальный диагноз не публиковался, однако газета "Стандард" со ссылкой на окружение политика отмечает, что речь может идти о попытке отравления.

Константино Чивенга является одним из самых влиятельных политиков Зимбабве. Он участвовал в вооруженной борьбе за освобождение страны от колониального режима, а также сыграл заметную роль в смещении Роберта Мугабе с поста главы государства в ноябре 2017 года.