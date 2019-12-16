Суд Брюсселя перенес рассмотрение дела об экстрадиции Пучдемона в Испанию

БРЮССЕЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Суд Брюсселя в понедельник во второй раз отложил рассмотрение дела об экстрадиции в Испанию экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона и двух его сподвижников, обвиняемых испанскими властями в подстрекательстве к мятежу, передает корреспондент ТАСС. Слушания отложены до 3 февраля.

"Судебные слушания отложены. Суд прислушался к нашим аргументам и принял решение перенести рассмотрение дела на 3 февраля", - сообщил представитель защиты Пучдемона журналистам.

В рамках этого процесса бельгийский суд должен принять решение, выполнять ли три европейских ордера на арест, выданных Верховным судом (ВС) Испании, в отношении Карлеса Пучдемона и бывших членов каталонского правительства Антони Комина и Льюиса Пуча. В правительстве Пучдемона Комин занимался вопросами здравоохранения, Пуч руководил департаментом по культуре при правительстве региона.

На заседании суда Пучдемон попросил отложить слушания до того момента, как Европейский суд юстиции определится, может ли он воспользоваться правом неприкосновенности как избранный депутат Европарламента (ЕП). Экс-глава Каталонии был выбран в ЕП в мае этого года от своего региона, однако не получил мандата депутата и не был внесен в официальный список евродепутатов, поскольку Каталония остается частью Испании, соответственно, список евродепутатов от этой страны формирует Мадрид. Чтобы войти в него, Пучдемон должен был бы вернуться в Испанию и принести присягу на верность испанскому народу. Даже если бы он захотел это сделать, ему бы вряд ли удалось присягнуть, поскольку сразу по возвращении в Испанию он был бы арестован.