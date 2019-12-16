Президент Эстонии попросила премьера уволить главу МВД за критику финского премьера

ТАЛЛИН, 16 декабря. /ТАСС/. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд попросила премьер-министра Юри Ратаса отправить в отставку главу МВД Марта Хельме после того, как тот резко раскритиковал главу правительства Финляндии Санну Марин. Об этом президент Эстонии заявила в интервью газете Postimees в понедельник.

"Я попросила премьер-министра взвесить возможность освободить министра внутренних дел от должности, - сказала она. - Невозможно одновременно быть частным лицом или председателем партии и в то же время не считаться с тем, что твои слова демонстрируют позицию правительства. На сегодняшний день это позиция, выраженная членом правительства Эстонской Республики, именно так ее и следует рассматривать". Кальюлайд добавила, что Ратас "не воспринял это всерьез".

Ранее в понедельник лидер Партии реформ Кая Каллас заявила, что если премьер-министр Юри Ратас до конца дня не отправит в отставку Марта Хельме, ее политическая сила инициирует в отношении главы МВД вотум недоверия в парламенте.