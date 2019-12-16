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Политический кризис в Молдавии

СМИ узнали об истечении срока визы у бежавшего из Молдавии в США Плахотнюка

По данным издания Realitatea, олигарх может находиться на американской территории под другим именем

КИШИНЕВ, 16 декабря. /ТАСС/. Срок действия визы бежавшего из Молдавии бывшего лидера Демократической партии Молдовы (ДПМ), олигарха Владимира Плахотнюка, которая необходима для его пребывания в США, истек. Об этом сообщило в понедельник молдавское издание Realitatea со ссылкой на базу данных иммиграционной службы США.

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Как отмечается в публикации, в базе указан паспорт, "выданный на имя Плахотнюка". "В нем 14 декабря истек срок действия визы в США для путешествий", - сообщает издание. Вместе с тем, оно не исключает, что Плахотнюк продолжает находиться на американской территории под другим именем.

Ранее Национальный центр борьбы с коррупцией Молдавии оповестил Международный центр полицейского сотрудничества Румынии, а также посольства Румынии, США и Великобритании в Молдавии о том, что Плахотнюк владеет еще одним молдавским паспортом на имя Владислава Новака. Известно, что помимо молдавского гражданства у Плахотнюка есть еще гражданство Румынии и России. Причем в разных паспортах у него проставлены разные даты рождения, а в некоторых отличаются и фамилии. В румынском паспорте его фамилия значится как Улинич.

На прошлой неделе президент Молдавии Игорь Додон потребовал от правоохранительных органов ускорить розыск олигарха. Он заметил, что соответствующий запрос был направлен в Интерпол еще 18 октября, однако официального ответа так и не поступило.

Ранее в интервью ТАСС Додон сообщил, что беглого олигарха приютили в США, чтобы с его помощью влиять на политику в республике. По словам президента, экс-лидер ДПМ обещал обеспечить поддержку теперь уже бывшему проевропейскому правительству Майи Санду и воспрепятствовать укреплению у власти социалистов, которые проводят взвешенную внешнюю политику в интересах страны. Как считает глава Молдавии, Плахотнюка также хотели использовать в борьбе с Россией, провокации против которой он неоднократно устраивал в последние годы по заказу извне.

Теги
СШАВеликобританияРумынияРоссияМолдавияПлахотнюк, Владимир ГеоргиевичДодон, ИгорьСанду, МайяПолитический кризис в Молдавии
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