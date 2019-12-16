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Кризис на Украине

Медведчук: предлагаемая Зеленским децентрализация не отвечает минским соглашениям

Глава политсовета "Оппозиционной платформы" считает, что изменения в Конституции направлены на развитие вертикальной власти президента Украины

КИЕВ, 16 декабря. /ТАСС/. Изменения в Конституцию Украины под "условным названием" децентрализация ничего общего с настоящей децентрализацией не имеют. Об этом в понедельник заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

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"Более того, эти изменения, как об этом неоднократно писалось и говорилось представителями власти и команды [президента Владимира] Зеленского накануне их внесения, когда утверждалось о том, что это будет один из механизмов реализации минских соглашений, тоже, к сожалению, надо отметить, что они не имеют отношения к урегулированию вопросов, связанных и поставленных минскими соглашениями", - отметил он в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, они "не отвечают нормам пунктов 9,11 минских соглашений, где идет речь о децентрализации, по поводу введения на постоянной основе особого статуса в условиях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Медведчук считает, что предложенные внесения в Конституцию Зеленским направлены на дальнейшее развитие вертикальной власти президента.

Президент Зеленский внес в Верховную раду законопроект об изменениях в Конституцию Украины относительно децентрализации власти. По словам депутата Рады и главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко, этот проект закона не содержит пункта об особом статусе Донбасса, предусмотренного минскими соглашениями.

Главным нововведением реформы является ликвидация местных и областных государственных администраций и введение института префекта, который будет выполнять функцию административного надзора за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления. Префекта будет назначать и освобождать от должности президент Украины по представлению Кабинета министров. Префекты фактически заменят существующих ныне губернаторов, однако срок их полномочий будет составлять три года, а не весь срок полномочий президента.

В пояснительной записке к документу содержится заключение, что "предлагаемые законопроектом изменения соответствуют европейским и международным стандартам, учитывают выводы и замечания Венецианской комиссии".

Реформа местного самоуправления началась на Украине в 2014 году при президенте Петре Порошенко, но не была доведена до конца, так как Верховная рада должна была внести соответствующие изменения в Конституцию.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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