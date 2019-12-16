Глава МВД Эстонии извинился за критику финского премьера

ТАЛЛИН, 16 декабря. /ТАСС/. Глава МВД Эстонии Март Хельме заявил в понедельник, что его критическое высказывание о премьер-министре Финляндии Санне Марин было неверно понято и принес за него извинения.

"Это конкретное предложение о премьер-министре Финляндии [Санне Марин], которое вы [журналисты] истолковали как унижающее ее, я в действительности истолковал как признание, - приводит его слова портал ERR. - Признание того, что с низкого социального уровня можно подняться на вершину политики".

Он упрекнул эстонские СМИ в неправильно расставленных акцентах. "Если кто-то неправильно это понял во многом благодаря расставленным эстонскими СМИ акцентам, то, действительно, я хочу сказать, что я прошу прощения у премьер-министра Финляндии, если эти неверно понятые [слова] разошлись и в Финляндии", - добавил он.